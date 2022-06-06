Доллар на черном рынке с треском рухнул – за сколько предлагают валюту

Доллар на черном рынке рекордно упал / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины снова устремился вниз и даже сравнялся с курсом легальных обменников.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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По состоянию на понедельник, 6 июня, средний курс продажи составил 35,5 грн/долл, как и в обменниках, а средний курс покупки – 35,3 грн/долл.

Самый низкий курс продажи, который нам удалось найти – 35,35 грн/долл, а самый высокий – 36 грн/долл.

Сколько на самом деле стоит доллар

Аналитик финансовых рынков Иван Угляница заявил, что ни один из действующих в Украине курсов доллара (каких можно насчитать три), не отображает реальную рыночную ситуацию.

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По мнению эксперта, даже на черном рынке доллар сдерживают определенные факторы, также там упали объемы операций.

Реальный же курс можно оценить, если проанализировать падение украинской экономики.

"60 грн/долл. Я так примерно в голове удерживаю. Сейчас реально половина экономики не работает, может, даже больше. Экспорта практически нет, импорт какой-то остался, который нельзя урезать: энергетический, продовольствие и прочее", – уверен Угляница.

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Что давит на гривню?

Советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что на гривню во время войны оказывается сильнейшее давление.

Но оно может снизится, когда граждане, выехавшие за границу из-за войны, вернутся внутрь страны.

Дело в том, что переселенцы вынуждены тратить все деньги в Европе, а не в середине страны.

Также давление на национальную валюту может снизить разблокировка портов. Как это поможет Украине, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, как Запад влияет на состояние гривни и рассказывали, насколько неизбежно падение национальной валюты.