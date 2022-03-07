Доллар и война: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Какой курс валют установили украинские банки / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальное курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн за доллар. Однако украинские банки устанавливают свой курс.
"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.
Следовательно, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.
Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара в банке:
- ПУМБ – 29,25/29,25 грн (покупка/продажа);
- ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
- Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
- Monobank – 29,25/30,25 грн.
Курс евро в банке:
- ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
- ПриватБанк – 31,17/32,15 грн.;
- Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
- Monobank – 31,70/32,70 грн.
Банки смягчают ограничения
Нацбанк разрешил гражданам Украины пользоваться деньгами с арестованных счетов.
Главное условие — сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не должна превышать 100 тысяч гривен.
По информации Министерства юстиции Украины, в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине.
Напомним, что большинство украинских банков во время войны объявили о так называемых кредитных каникулах.
Ранее мы рассказывали, что Нацбанк решил разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.