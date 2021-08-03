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Доллар и евро замерли – официальный курс валют

3 августа, 16:29

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 4 августа

Курсы евро и доллара почти не изменились / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 4 августа:

03.0804.08Изменение
1 доллар США26,82 грн26,84 грн0,00
1 евро31,90 грн31,89 грн- 0,01

По сравнению со значениями 3 августа курс доллара не изменился. Накануне "зеленый" подорожал на две копейки. За последнюю неделю – с 28 июля по 4 августа – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты считают, что доллар в Украине вошел в фазу условной стабильности.

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Курс евро снизился на копейку после роста на ту же сумму днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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Источник: Сегодня

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