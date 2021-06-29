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Доллар и евро вошли в крутое пике: официальный курс

29 июня, 16:41

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 30 июня

Доллар и евро подешевели / Фото: REUTERS/Thomas White

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 30 июня:

29.0630.06Изменение
1 доллар США27,40 грн27,18 грн- 0,22
1 евро32,74 грн32,30 грн- 0,44

По сравнению со значениями 29 июня курс доллара упал сразу на 22 копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Тем не менее, за неделю – с 23 по 29 июня – гривня на копейку ослабла по отношению к американской валюте. К слову, эксперты пока не советуют покупать доллары – говорят, что курс станет еще более выгодным.

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Курс евро тоже сильно упал- евровалюта подешевела сразу на 44 копейки после снижения на пять копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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