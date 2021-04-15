Версія українською
$ 27,98
33,48

Доллар и евро в Украине взяли передышку: курс НБУ

15 апреля, 16:10

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 16 апреля:

15.0416.04Изменение
1 доллар США27,98 грн27,96 грн- 0,02
1 евро33,48 грн33,46 грн- 0,02

По сравнению со значениями 15 апреля доллар подешевел еще на две копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 16 апреля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на те же две копейки. Ранее гривню подкосило обострение на Донбассе, но курс удалось стабилизировать.

Реклама

Курс евро тоже упал на две копейки после скачка вверх на 16 копеек днем ранее. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов, что к концу этой недели евро будет стоить около 33,3 гривни.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама