Доллар и евро стремительно падают – курс НБУ

Курс доллара упал на 9 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 8 ноября, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,10 грн;

1 евро – 30,10 грн;

1 злотый – 6,54 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

Курс доллара упал на девять копеек, а евро – на целых 18 копеек. Злотый подешевел на четыре копейки, а рубль остался на месте.

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Что будет с долларом до конца года

Как ранее говорил руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. По его словам, гривня часто под усиленным давлением в финале года.

Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 грн или выше – до 27,5 грн. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 грн или даже до 32,2 грн.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.