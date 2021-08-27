Доллар и евро снова взлетели в цене – курс НБУ

Курс доллара упал / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 27 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,77 грн;

1 евро – 31,51 грн;

1 злотый – 6,88 грн;

10 российских рублей – 3,61 грн.

За последние сутки курс доллара вырос на 7 копеек, а евро взлетел аж на 17 копеек. Злотый, по сравнению с предыдущим банковским днем, подорожал на 4 копейки, а рубли никак не изменились в цене.

На межбанковском валютном рынке в четверг, 26 августа, стоимость доллара и евро выросла:

Реклама

Доллар подорожал на 11 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,83/26,85 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 11 копеек в покупке, и на 14 копеек в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,53/31,55 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: