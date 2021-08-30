Доллар и евро рванули вверх – курс НБУ

Курсы евро и доллара выросли / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 30 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,93 грн;

1 евро – 31,66 грн;

1 злотый – 6,91 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара взлетел на 16 копеек. Евро также выросло в цене, подорожав на 15 копеек. Злотые и евро подорожали, но незначительно – на 3 и 2 копейки соответственно.

Тем временем на межбанке торги еще не открывались. В пятницу, 27 августа, на межбанковском валютном рынке доллар и евро также устремились вверх.

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Доллар подорожал на 13 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,96/26,98 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 14 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,67/31,69 грн (покупка/продажа).

Что происходит с курсом доллара

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: