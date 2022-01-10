Доллар и евро резко застопорились: чего ждать от курса валют дальше

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 11 января:

10.01 11.01 Изменение 1 доллар США 27,5 грн 27,5 грн 0 1 евро 31,11 грн 31,11 грн 0

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 10 января, курс доллара и евро никак не изменился.

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Что происходит с долларом на межбанке

Как считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас поддержку гривне оказывают данные о росте международных резервов Украины по итогам 2021 года на 6% до 30,94 млрд долларов. Рынок нацелен на ослабление гривни.

"Ожидается существенный прирост импорта за счет импорта энергоносителей, а также замещения части продукции остановленных предприятий вследствие высоких цен газа. Также нерезиденты возобновили вывод инвестиций из страны", - отмечает Андрей Шевчишин.

Он считает, что в ближайшее время гривня протестирует на прочность уровень 27,5 грн за доллар с попытками покупателей продолжить ослабление курса.

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Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

Также как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.