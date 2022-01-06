Доллар и евро резко взлетели в цене: НБУ рассчитал новый курс валют

Доллар подорожал на 17 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 6 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,46 грн;

1 евро – 31,04 грн;

1 злотый – 6,80 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 5 января, доллар подорожал на 17 копеек, а евро на 27 копеек. Курс злотого вырос на 7 копеек, а рубль остался на месте.

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Что было с курсом на межбанке

5 января доллар подорожал на 3 копейки как в покупке, так и в продаже. К завершению торгов он стоил 27,42/27,44 грн (покупка/продажа).

Евро поднялся на 13 копеек в покупке и продаже. К закрытию европейская валюта торговалась на уровне 30,99/31,01 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом в ближайшее время

Эксперты "Сегодня" не ожидают активности на межбанковском валютном рынке примерно до 9 января. Обычно это влияет на курс гривни, но в связи с длительным периодом праздников ситуация будет другой.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в первую неделю января наличный доллар может упасть ниже 27 грн в покупке, а подорожать – до 27,5 грн.

По мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, в этот период курс иностранной валюты к гривне будет колебаться в рамках 27-27,33 грн/долл.

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А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует не обращать внимания на эти незначительные изменения.

"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом доллара в первом квартале 2022 года, а также рассказывали, что сами украинцы думают о курсе доллара в этом году.