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Доллар и евро резко выросли в цене – курс НБУ

Юлия Ляхова
26 августа, 08:35
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 августа

Доллар укрепляет позиции / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг 26 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,70 грн;
  • 1 евро – 31,34 грн;
  • 1 злотый – 6,84 грн;
  • 10 российских рублей – 3,61 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на три копейки, а вот евро выросло в цене на 21 копейку. В то же время и подорожал злотый – на 6 копеек по сравнению с 25 августа, а 10 российских рублей – на 3 копейки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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  • В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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