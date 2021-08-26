Доллар и евро резко выросли в цене – курс НБУ

Доллар укрепляет позиции / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг 26 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,70 грн;

1 евро – 31,34 грн;

1 злотый – 6,84 грн;

10 российских рублей – 3,61 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на три копейки, а вот евро выросло в цене на 21 копейку. В то же время и подорожал злотый – на 6 копеек по сравнению с 25 августа, а 10 российских рублей – на 3 копейки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: