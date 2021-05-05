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Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курс

5 мая, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 мая

Фото: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

После первых длинных майских выходных Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 5 мая, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,73 грн;
1 евро – 33,51 грн;
10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению со значениями 30 апреля доллар подешевел еще на две копейки. "Зеленый" опустился на самый низкий уровень с 24 марта. По итогам недели – с 28 апреля по 5 мая – курс снизился на четыре копейки.

Евро вырос сразу на 11 копеек после снижения на три копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 16 апреля.

Стоимость 10 российских рублей 5 мая упала на четыре копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 30 апреля, доллар на межбанке подорожал на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,79/27,81 грн (покупка/продажа). Евровалюта практически не изменилась в цене ни в покупке, ни в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,55/33,58 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к началу лета-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

А о том, как в Украине смягчили карантин для наличной гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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