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Доллар и евро подорожали после падения: официальный курс

7 июля, 16:24

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 8 июля

Гривня ослабла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 8 июля:

07.0708.07Изменение
1 доллар США27,25 грн27,30 грн+ 0,05
1 евро32,26 грн32,29 грн+ 0,03

По сравнению со значениями 7 июля курс доллара вырос на пять копеек. В предыдущий банковский день "зеленый" еще дешевел – снижение курса составляло четыре копейки. За неделю – с 1 по 7 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек. Эксперты уже предупредили, что гривня оказалась под угрозой и доллар может подорожать еще сильнее.

Курс евро тоже перешел к росту. Евровалюта подорожала на три копейки поле снижения в цене на 11 копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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