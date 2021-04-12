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Доллар и евро подешевели после скачка вверх

12 апреля, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 12 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,92 грн;
1 евро – 33,15 грн;
10 российских рублей – 3,61 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 9 апреля, доллар откатился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю с 5 по 12 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты не советуют украинцам расслабляться и предупреждают, что доллар будет дорожать.

Курс евро снизился на восемь копеек после роста на девять копеек днем ранее. Евровалюта держится выше психологической отметки в 33 гривни.

Стоимость 10 российских рублей 12 апреля снизилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 9 апреля, доллар на межбанке практически не изменился и в покупке, и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,91/27,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на три копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,18/33,20 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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