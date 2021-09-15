Доллар и евро рванули вверх – курс валют

Доллар возобновил рост / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 16 сентября:

15.09 16.09 Изменение 1 доллар США 26,63 грн 26,64 грн +0,01 1 евро 31,46 грн 31,51грн +0,05

По сравнению со значениями 15 сентября доллар вырос по цене на одну копейку, в то же время евро вырос на пять копеек.

Что говорят эксперты

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс гривны в среду, 15 сентября, торгуется с небольшим ослаблением, после попытки накануне обновить максимумы против доллара.

Курс ожидается вблизи 26,75 гривен за доллар.

"Ожидание смены тенденции также подтверждает сохраняющийся отток нерезидендов из Облигаций внутреннего государственного валютного займа", – сказал аналитик.

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По его словам, за последние два дня, нерезиденты продали ОВГЗ почти на 1 млрд гривен, а с начала сентября на 3,5 млрд гривен. Несмотря на повышение учетной ставки НБУ, спрос на бумаги Минфина остается низким.

"Инфляция сохраняется на высоких уровнях, в то время как цены на зерно и руду снижаются, при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители", – рассказал Шевчишин.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.