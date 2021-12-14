Доллар еще больше упал в цене – курс НБУ

Доллар снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 14 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,88 грн;

1 евро – 30,33 грн;

1 злотый – 6,56 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился на 14 копеек, а евро – на 12. Курс злотого снизился на четыре копейки, а российские рубли подешевели на две копейки.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

13 декабря доллар подорожал на 4 копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,94/26,96 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 5 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,41/30,44 грн (покупка/продажа).

Что делать с валютой перед Новым годом

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, сейчас банки не испытывают дефицита иностранных валют, а импортеры не столь активны перед сезоном отпусков.

Эксперт прогнозирует, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению, а евро, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.

Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов.

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Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.