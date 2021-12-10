Доллар еще больше подешевел в Украине – курс валют

Курс доллара стал ниже на 12 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 10 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,10 грн;

1 евро – 30,68 грн;

1 злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 12 копеек, а евро вырос на 4 копейки. Курс злотого снизился на 3 копейки, а российский рубль – на месте.

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Что происходит с курсом доллара?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов обратил внимание на то, что 8 декабря доллар США относительно гривни заметно ослаб. НБУ выходил на межбанк и приобрел около 30 млн долларов США. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривня завершилась на уровне 27,29, курс евро укрепился до отметки 30,74.

"По данным НБУ, в ноябре международные резерв Украины выросли на 3% – до 30,55 млрд долларов США. Это произошло благодаря активным покупкам НБУ иностранных валют на межбанке, поступлению транша от МВФ и привлечению дополнительного финансирования Минфином Украины. Текущий объем резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев предстоящего импорта. Этого более чем достаточно для исполнения текущих обязательств НБУ и Кабмина и благоприятно скажется на курсе гривни в долгосрочной перспективе", – сказал аналитик.

Кроме того, во вторник, 7 декабря, прошли переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. На них подняли тему деэскалации военного конфликта в ОРДЛО. А это повлияло на валютный рынок:

нерезиденты увеличили свои портфели в ОВГЗ на 720 млн грн, до 91,99 млрд;

курс украинских евробондов и ВВП-варрантов начал расти и постепенно восстанавливается к докризисным отметкам

Минфин провел аукцион по размещению ОВГЗ – в госбюджет было привлечено 16,67 млрд грн.

"Спрос на иностранные валюты заметно снизился, что позволило гривне укрепиться. Полагаю, что до конца текущей недели доллар США относительно гривни укрепится к уровню 27,45. Единая европейская валюта, судя по всему, вырастет до отметки 30,95", – считает эксперт.

Курс валют на межбанке

9 декабря доллар упал на 5 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,11/27,13 грн (покупка/продажа).

Евро же упал на 2 копейки. К закрытию межбанка он торговался на уровне 30,68/30,70 грн (покупка/продажа).

"Сегодня" также рассказывали, что делать с американской валютой перед новогодними праздниками, и как на курс повлияли заявления Владимира Зеленского.

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Напомним, что, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, валютный рынок "переваривает" результаты переговоров президентов России и США.