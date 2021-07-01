Доллар будет дорожать: почему гривня резко укрепилась, а потом снова упала

Курс американской валюты на межбанке уверенно идет вверх, несмотря на положительные для Украины сигналы от зарубежных инвесторов

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 1 июля после роста по официальному курсу продолжил повышаться на межбанке и торгуется в районе 27,36 грн. Нынешнее подорожание доллара – коррекция после недавнего резкого падения курса "зеленого". До конца недели курс, скорее всего, продолжит расти и достигнет 27,45 грн/долл. Евро может укрепиться до отметки в 32,65 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Он объяснил, почему гривня сначала резко укрепилась, а потом упала:

"Во вторник прошел аукцион по размещению ОВГЗ. В госбюджет было привлечено 2,53 млрд грн... Тем не менее во вторник наблюдалось сильное укрепление гривни. Полагаю, что одной из причин послужило успешное размещение еврооблигаций "Укравтодора" в Лондоне на 700 млн долларов США. Судя по всему, часть этих ресурсов попала на межбанк. Из-за этого гривня начала слабеть и, скорее всего, тренд продолжится", – отметил Гойлов.

При этом аналитик напомнил, что Украина получила ряд позитивных сигналов от зарубежных инвесторов:

Всемирный банк принял решение выделить 350 млн долларов на развитие экономики .

. ЕБРР пересмотрел прогноз роста ВВП Украины в этом году – 3,5% против 3% ранее.

"Ожидаю, что интерес инвесторов к украинским ценным бумагам вырастет, и гривня получит поддержку", – резюмировал эксперт.

Напомним, аналитики считают, что продавать инвалюту в ближайшее время будет невыгодно. А покупать доллары про запас еще рано – в середине лета курс может оказаться более подходящим для перевода сбережений в валюту.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете: