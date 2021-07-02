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Долар ударил по тормозам, евро снова падает: официальный курс

2 июля, 16:17

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 5 июля

Рост курса доллара замедлился / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 5 июля:

02.0705.07Изменение
1 доллар США27,38 грн27,41 грн+ 0,03
1 евро32,52 грн32,41 грн- 0,11

По сравнению со значениями 2 июля курс доллара повысился еще на три копейки после роста сразу на 15 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 29 июня по 2 июля (28 июня было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. Эксперты при этом считают, что доллар снова может развернуться к падению.

Курс евро перестал расти. Евровалюта подешевела на 11 копеек после роста на 17 копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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