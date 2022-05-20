"Дія" запустила еще одну услугу для получения помощи – что теперь доступно

В "Дії" новая услуга для безработных / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

"Дія" во время войны постоянно обновляется и запускает новые услуги. Теперь украинцы могут оформить пособие по безработице онлайн.

О том, как это сделать, рассказали в пресс-службе "Дії".

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Кто и как может воспользоваться услугой

Получить статус безработного может человек, который был официально трудоустроен, но потерял работу из-за войны. Также безработными могут стать те, кто не может продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения, а также зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Получить статус безработного и ежемесячное пособие можно онлайн в приложении или на портале "Дія". Для этого нужно сделать следующее:

в приложении выбрать меню "Послуги" и пункт "Допомога по безробіттю", на портале – услугу по получению статуса безработного;

выбрать меню "Послуги" и пункт "Допомога по безробіттю", – услугу по получению статуса безработного; подтвердить, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;

после подтверждения данных выбрать город и центр занятости, в котором вы хотите получить статус;

при необходимости оставить паспортные и контактные данные, выбрать периодичность получения выплат и карту "єПідтримка", на которую будет начисляться помощь (если карты нет, ее можно оформить в приложении);

внимательно перепроверить заявление и подтвердить его.

Когда работники центра занятости ее рассмотрят, вам придет уведомление от "Дії".

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Какие суммы выплат для безработных

Ранее мы рассказывали, что максимальный размер пособия по безработице отныне составит полторы минимальной зарплаты, то есть 9750 грн. Минимальный размер зависит от нескольких факторов и не может быть меньше 650 грн или 1800 грн. В общей сложности сумму выплат назначают в зависимости от страхового стажа и размера зарплаты, которую человек получал раньше.

"Дія" вернула важную услугу для ВПЛ

"Сегодня" уже писали, что в Украине статус ВПЛ и выплаты можно получить онлайн. Для этого "Дія" разработала специальную комплексную услугу. Однако некоторое время она не работала, потому что разработчики вносили изменения в соответствии с новым постановлением Кабмина об общинах, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Обновленный список таких общин можно проверить в документе. Выехавшие из этих населенных пунктов могут получить соответствующий статус.

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Мы объясняли, что нужно делать, чтобы получить статус ВПЛ в "Дії".

Читайте также о том, какая есть опасность для ВПЛ при оформлении выплат, и сколько еще финансовой помощи и от каких организаций можно получить, кроме государственных выплат.