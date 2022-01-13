"Дія" запускает новую услугу – какие сообщения начнут приходить украинцам

Украинцев будут вызывать в суд через “Дію” / Фото: Коллаж: Сегодня

На онлайн-портале государственных услуг "Дія" запускается функция уведомлений о судебных заседаниях, в которых пользователь является участником.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Обозреватель".

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По его словам, функция пока запущена в формате бета-теста, однако уже оказалась очень полезной и пользуется большой популярностью.

Только за два дня было отправлено 333 тысячи уведомлений разным участникам судебных процессов.

Как это работает и для чего?

Министр рассказал, что в Украине ежегодно рассматривается 1.2 млн различных производств и ходатайств и 800 тысяч административных производств.

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Поэтому судебная система перегружена и некоторые люди ненамеренно пропускают судебные заседания, так как к ним просто не дошло сообщение-повестка .

"Оно может либо потеряться, либо попасть на другой адрес. Теперь это изменится. В формате бета-теста мы запустили уведомление о судебных заседаниях в "Дії". Их будут получать все участники процесса – от истцов до представителей сторон", – отметил Федоров.

Глава Минцифры рассказал, что для этого необходимо будет настроить опцию в приложении после полноценного запуска услуги.

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"Дія" против кредитных мошенников

В начале января 2022 года в приложении "Дія" заработала новая интересная услуга – сообщение о проверке кредитной истории и новых кредитах.

Функция направлена на то, чтобы противодействовать мошенникам, берущим ссуды на чужое имя и разработана совместно с Украинским бюро кредитных историй.

Работает услуга очень просто и установлена в приложении по умолчанию. Если вы или кто-то другой на ваше имя пытается взять кредит – на смартфон придет уведомление. Также пользователь будет уведомлен, если какое-то финучреждение проверяет его кредитную историю.

Если вы уверены, что в данный момент не занимаетесь оформлением кредита, можете сразу среагировать и связаться с необходимым учреждением.

Ранее мы писали, какие документы в приложении уже приравняли к бумажным и рассказывали, как подать через "Дію" документы на субсидию.