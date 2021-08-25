"Дія" работает! Украинский COVID-сертификат действует за границей

Украинские COVID-сертификаты работают в Европе. Коллаж: "Сегодня"

Украинский журналист, главред издания "НикВести", Олег Деренюга, находясь на территории Франции, проверил, работает ли международный сертификат в приложении "Дія".

Официант в кафе, отсканировал QR-код сертификата в приложении "Дія" и принялся обслуживать клиента. Журналист сказал, что в тот момент почувствовал гордость за Украину и за то, что правительство "смогло сделать полезный сервис, который реально работает.

"Работает "Дія", показывает. Это наверное самое приятное чувство, удивление", – сказал Олег.

Зачем нужны COVID-сертификаты

Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали.

Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Как оформить сертификат в приложении

Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".

Как это работает на практике:

сначала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;

потом – сделать в меню "Дія.Підпис";

затем в "Послуги" COVID-сертификат добавить через "Дія.Підпис" сертификат.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 20 августа, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.

Напомним, 19 августа ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія".