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"Дія" официально заменит бумажные паспорта и ID-карты на пластике

2 августа, 11:00

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Цифровые версии документов обяжут принимать не только в ЦНАПах и банках, но также в отелях, судах и супермаркетах

Паспорт в "Дії" можно будет показывать везде / Фото: Дія

Среди немногочисленных, но важных изменений, которые ждут украинцев в августе, – переход страны в режим paperless. С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

Это предусматривает законопроект № 5495. Он уже прошел все стадии рассмотрения в Верховной Раде. Правда, по состоянию на 2 августа законопроект еще не обрел силу закона, поскольку находился на подписи у президента.

Президент Зеленский еще не подписал закон

Где можно использовать е-паспорт:

При этом Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона, заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дії" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги". Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", – отмечал Федоров.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что такое электронная цифровая подпись, как ее получить и для чего она нужна.

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Источник: Сегодня

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