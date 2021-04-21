Дешевый "свет" из России поставил под угрозу подготовку Украины к следующей зиме

Продолжающийся импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину искусственно обваливает оптовые цены в нашей стране и ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом сообщил Центр Разумкова по результатам собственного исследования.

"Украинские генерирующие предприятия теряют финансовую ликвидность, что не позволит им вовремя провести ремонтную кампанию и запастись топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 гг., если недостатки рынка не будут срочно исправлены, а импорт не запрещен на законодательном уровне", - заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Эксперты центра объяснили, что доля импорта на биржевом сегменте рынка (РДН), который является основным ценовым индикатором рынка, превышает 10%, что дает возможность российским поставщикам контролировать уровень цен на украинском рынке в целом.

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"В отдельные периоды пикового спроса на электрическую энергию доля импорта может составлять на РДН более 10%, что существенным образом искажает ценообразование. Ведь импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, которая полностью отвечает интересам РФ с постепенным финансовым разрушением украинских производителей и расширением украинского рынка для российского ресурса", – объяснили эксперты.

По их оценкам, демпинговый импорт привел к искусственному обвалу оптовых цен, которые более чем на 30% ниже, чем на смежных рынках.

Украина покупает электроэнергию у Беларуси с 3 января. А с 1 февраля в Украину начались поставки энергии еще и из России. За первые три месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта электротока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.