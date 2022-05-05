Дешево купить не получится? Сколько стоят авиабилеты из Польши в другие страны Европы

Если покупать по скидкам, то приобрести билет можно по очень выгодным ценам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны на территории Украины Украэрорух сообщил о закрытии воздушного пространства над государством. Соответственно, предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостановилось.

Однако многие украинцы задают себе вопрос: если есть возможность попасть в нужное место назначения из аэропорта, например, соседней Польши, то сколько же это будет стоить. Сайт "Сегодня" расскажет вам об этом более подробно и сориентирует по ценам, воспользовавшись двумя сервисами:

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Для сравнения мы выбрали местом назначения три страны с популярными направлениями: Францию (Париж), Италию (Милан) и Португалию (Лиссабон). Искали мы билет в одну сторону на 9 мая 2022 на одного человека из аэропорта в городе Варшава (Польша).

Аэропорт Париж-Орли (Франция) Милан Бергамо (Италия) Лиссабон (Португалия) Стоимость wizzair без багажа – 379 злотых (2,6 тыс. грн);

с багажом 20 кг и ручной кладью – 579 злотых (4 тыс. грн);

с расширенным списком преимуществ – 692 злотых (4,8 тыс. грн). без багажа – 189 злотых (1,3 тыс. грн);

с багажом 20 кг и ручной кладью – 462 злотых (3,2 тыс. грн);

с расширенным списком преимуществ – 542 злотых (3,7 тыс. грн). без багажа – 749 злотых (5,2 тыс. грн);

с багажом 20 кг и ручной кладью – 1026 злотых (7,1 тыс. грн);

с расширенным списком преимуществ – 1233 злотых (8,6 тыс. грн). Стоимость ryanair В целом стоимость билета – 471 злотых (3,2 тыс. грн). За эту цену можно брать с собой только маленькую сумку. Для того чтобы улучшить класс, стоит доплатить: за тариф Regular – 101 зл (707 грн);

за тариф Plus – 163 зл (1,1 тыс. грн)

за тариф Flexi Plus – 339 (2,3 тыс. грн). В целом стоимость билета – 269 злотых (1,8 тыс. грн). За эту цену можно брать с собой только маленькую сумку. Для того чтобы улучшить класс, стоит доплатить: Реклама за тариф Regular – 110 зл (770 грн);

за тариф Plus – 155 зл (1,08 тыс. грн)

за тариф Flexi Plus – 348 (2,4 тыс. грн). В целом стоимость билета – 1659 злотых (11,6 тыс. грн). За эту цену можно брать с собой только маленькую сумку. Для того чтобы улучшить класс, стоит доплатить: за тариф Regular – 111 зл (770 грн);

за тариф Plus – 227 зл (1,5 тыс. грн)

за тариф Flexi Plus – 374 (2,6 тыс. грн).

Самые высокие цены наблюдаем именно в выходные (суббота, воскресенье), в понедельник и пятницу. Именно в эти дни стоимость авиабилетов, по нашим наблюдениям, несколько выше, чем во вторник, среду и четверг.

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Россия призналась в преступлении

Лизинговые самолеты западного производства в результате санкций остались на территории России, покинуть ее границы не смогут никогда. Авиатранспорт планируют сначала эксплуатировать на собственные нужды, а затем вообще отдать на разбор.

Об этом российский министр транспорта Виталий Савельев сказал на заседании комитета Совета федерации по экономической политике 22 марта. Он признал, что самолеты были украдены Российской Федерацией. Отныне их эксплуатация будет проходить на российских предприятиях.

Покинуть территорию России самолеты не смогут никогда, кроме в направлении, по словам Савельева, "дружественных стран". Савельев также уточнил, что в российский реестр было переведено уже около 800 авиалайнеров. Большинство самолетов российских перевозчиков – иностранного производства, больше всего – компаний Boeing и Airbus.

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