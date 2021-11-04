Дешевле и качественнее: рассказываем об альтернативах AliExpress и правилах покупок в Китае

Где можно заказать дешевле чем на AliExpress / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок онлайн-покупок в Украине рос на 7-10% в год, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и в онлайн ушли все торговые площадки.

Существенно выросло количество пользователей на украинских маркетплейсах, таких как OLX, Prom, Bigl, Crafta, Shafa и IZI, а вот тех, кто покупает в зарубежных все еще значительно меньше.

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"Сегодня" разбирались, есть ли достойные аналоги пресловутому AliExpress и с какими проблемами сталкиваются украинцы заказывая из Китая.

Покупки AliExpress

Подборки "ожидание vs реальность", где сравнивают фотографии товара на сайте и пришедшего в посылке отпугивают некоторых от совершения первой покупки.

Продавцов там огромное количество и не все из них "чисты на руку". AliExpress с ними активно борется, но казусы порой случаются.

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Для каждого продавца есть система рейтинга и раздел с отзывами, с которыми желательно ознакомиться перед покупкой. К тому же в отзывах зачастую можно посмотреть реальные фотографии товара, полученного предыдущими покупателями.

Кроме того, в случае возникновения каких-либо проблем у покупателя есть возможность "открыть спор" с продавцом и AliExpress выступит в нем арбитром.

Есть на AliExpress и определенные сложности, даже выбрав надежного продавца и желаемый товар можно столкнуться с неподходящими условиями или ценой доставки.

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Дело в том, что у каждого продавца свой набор компаний-перевозчиков и способов доставки с которыми он работает.

Цена авиа доставки может оказаться слишком дорогой, а доставка морем слишком долгой – у одних компаний до месяца, а у других посылку придется ждать полгода.

Альтернатива AliExpress

AliExpress ориентирован исключительно на экспорт, а ведь есть еще крупные китайские площадки для внутреннего рынка. Цены на них иногда даже ниже, чем на AliExpress, а качество товаров выше.

Taobao — крупнейшая китайская розничная площадка для внутреннего рынка.

— крупнейшая китайская розничная площадка для внутреннего рынка. Tmall — платформа, где торговцами выступают непосредственно производители. Тут бренды создают официальные магазины и продают свою продукцию без посредников.

— платформа, где торговцами выступают непосредственно производители. Тут бренды создают официальные магазины и продают свою продукцию без посредников. 1688 — оптово-розничная площадка, многие продавцы изначально устанавливают минимальный порог стоимости заказа или количества товара для одного заказа.

Как заказать?

Интерфейс сайтов представлен только на китайском, а доставка осуществляется лишь по территории Китая.

В первом случае поможет поможет встроенный в браузер переводчик. А во втором – международная компания-перевозчик Meest China, со своим складом в Китае.

Необходимо указать адрес доставки до склада и затем товар будет доставлен в Украину, после чего в отделение Meest Express, Новой почты, Укрпочты или доставлен курьером.

На сайте Meest China встроен поиск по всем трем основным китайским внутренним площадкам (Taobabo, Tmall, 1688) и можно заказать выкуп товаров без онлайн-переводчиков, общаясь с украиноязычной поддержкой.

Также доступна услуга проверки товара на складе перед отправкой: проверка наименования, пересчет количества, проверка комплектации, соответствие цвету и это обойдется в 50 центов за килограмм.

Доставка осуществляется тремя вариантами: авиа-экспресс, авиа- стандарт и поездом.

Раньше "Сегодня" разбирались, на сколько безопасно заказывать еду и продукты через службы доставки.

А также писали про 10 необычных товаров с AliExpress, которые нужны каждому автомобилисту.