Дешевая провокация? Как фейковые новости влияют на экономику Украины

Эксперт объяснил, на что влияют фейковые новости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия воюет с Украиной не только при помощи авиации, ракет, танков и артиллерии, но и путем вбрасывания в информпространство множества фейковых новостей. И часто они могут вредить экономике не меньше, чем взрывы ракет или снарядов.

"Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, как фейковые новости влияют на потребителей и экономику.

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Как это работает

По легенде, один из Ротшильдов, который сказочно обогатился, первым узнав результат битвы при Ватерлоо, сказал: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Современные биржи всегда переживают рост или падение на слухах или намеках.

Например, только на одной фразе Путина о том, что есть прогресс в переговорах с Украиной, западные рынки выросли на 2%. Западные трейдеры поверили заявлению российского президента, несмотря на то, что он постоянно врет.

Или, например, несколько заметок в западных СМИ, которые сообщали, что Китай может предоставить России военную помощь, рекордно обвалили китайский рынок акций. Падение было как во время кризиса 2008 года. Инвесторы запаниковали, что за это США наложат на КНР санкции, подобные тем, что уже получила Россия.

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Как говорят эксперты, любые новости – фейковые или настоящие – могут оказать временный эффект на рынке, но глобальный тренд они чаще всего не меняют.

"Фейковые новости в своей массе не способны оказать какого-то серьезного влияния на экономику. На самом деле любой профессионал, который присутствует на рынке достаточно долгое время, может уверенно заявить, что даже настоящие (не фейковые) новости далеко не всегда способны привести к каким-то долгосрочным последствиям для котировок", – поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, краткосрочные курсовые колебания происходят всегда под влиянием новостей.

"И хотя временные колебания могут привести к росту или падению, однако движение в рамках общего тренда, возникшего под влиянием мощнейших событий, останутся в силе. Иными словами, американские акции могут периодически отскакивать и расти в стоимости, но это не отменит глобальной тенденции на переток капитала в более безопасные активы, которая стартовала в ноябре прошлого года на фоне сворачивания стимулов ФРС", – продолжает Родлер.

Паника – худший советчик

Подобные методики могут использовать и оккупанты в войне против Украины, тем более что сейчас через соцсети можно разгонять любую информацию.

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"Во время серьезных потрясений, будь то экономических кризис или война, может возникнуть массовая паника. Вообще, изучением природы панических настроений было занято огромное количество людей, но в полной мере предотвращать ее так и не научились. Паника плоха тем, что зачастую она возникает в отсутствие реальных причин, однако приводит к вполне ощутимым последствиям", – продолжает Сергей Родлер.

Эксперт говорит, что в США подобное называют "самоисполняющимся пророчеством" – ложные предпосылки провоцируют людей на новое поведение, в ходе которого изначально неправильное представление о ситуации становится истинным.

"Например, кто-то не нашел у себя в магазине необходимого товара, на основании чего сделал ошибочный вывод, что начался повсеместный дефицит, и записал эмоциональное видео в TikTok. Люди стали им делится и побежали в магазины, чтобы успеть про запас закупиться продуктом, что в итоге привело к уже реальным проблемам", – продолжает Родлер.

Разумеется, сейчас подобные новости о дефиците продуктов питания воспринимаются особенно остро по вполне понятным причинам.

"Именно поэтому чиновникам и бизнесу необходимо действовать сообща, информировать население о реальном положении дел и не допускать эмоциональной реакции населения. Да и самим людям следует быть более рациональными и не делать поспешных выводов. Вспышкой может стать что угодно – как искренние намерения людей, так и корыстные", – резюмирует Сергей Родлер.

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