Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Есть вероятность, что как только госкомпании закончат продажи валюты – покупатели вернут курс доллара выше 27 грн за доллар

Как поменяется курс доллара. Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

На следующей неделе курс может быть в коридоре 26,5-27 грн/доллар, однако главным игроком на валютном рынке остается Нацбанк.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Они прогнозируют дальнейшее заметное укрепление гривни. Как считает Александр Охрименко, дешевая гривня – это ненадолго. Уже в первую неделю августа покупатели могут вернуть курс доллара выше 27 грн за доллар.

Эксперты советуют к осени постепенно переходить из гривневых депозитов (по окончании договора) в валюту. Но не в доллар, а в евро.

Андрей Шевчишин говорит, что сейчас выгодное время для скупки валюты – в августе и далее дешевле вряд ли будет, а с осени начнется подорожание.

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В свою очередь Олег Пендзин советует взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: