Депутаты должны исключить "зеленый" акциз из законопроекта №5600, чтобы спасти Украину от атаки иностранных инвесторов, – Кушнирук

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Норму о введении акцизного сбора на производство зеленого тока в Украине нужно убрать из налогового законопроекта №5600, который 1 июля был принят в первом чтении, для восстановления притока инвестиций в Украину.

Об этом в Facebook написал экономист Борис Кушнирук, сообщает "Znaj.ua". Экономист отмечает, что текущая фискальная политика государства в отношении "зеленых" инвесторов приведет к международным арбитражам против Украины.

"Информация о невыполнении украинским государством принятых на себя обязательств, увеличении налогов, по сути, задним числом, в том числе с откровенным нарушением норм Налогового кодекса, становится известной далеко за пределами Украины", – сказал Кушнирук.

По его словам, жалобы инвесторов в возобновляемые источники энергии Украины реально дошли до многих других инвесторов. Они видят, что инвестиционный климат в нашем государстве последние два года стремительно ухудшается.

Он отметил, что в 2020 году в Украине произошел отток инвестиций (впервые за 5 лет), который продолжился в I квартале текущего года.

"Вероятно, что и второй квартал, который только что закончился, покажет достаточно негативную тенденцию для Украины. Иностранные инвесторы понимают, что они не просто не смогут получить желаемую доходность своих проектов в Украине, но и вообще могут потерять свои деньги", – сказал экономист.

Также он сообщил, что Кабмин не возвращает долги инвесторам, несмотря на подписанный с ними меморандум. За прошлый год должны еще 17,8 млрд грн. Недоимки за первые три месяца этого года составляют 7%, за апрель — 28%.

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"Меморандум критически нарушается, несмотря на стабилизационные гарантии, Кабмин зарегистрировал законопроект №5600, где есть идея ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию. Это может превратиться в мощную бомбу не только для инвесторов и вообще украинского бизнеса, но и самой власти", - считает эксперт.

"Если говорить о ВИЭ, то единственный шанс для государства сохранить инвестиции в отрасль и не потерять доверие инвесторов и не "нарываться" на иски в международных судах с гарантированным проигрышем со стороны Украины — это убрать скандальную идею акциза из законопроекта при подготовке ко второму чтению", - добавил Кушнирук.

Он отметил, что в такой ситуации надежда лишь на адекватность и разум депутатов и чиновников.

"Хотя следует учитывать, что в Украине присутствуют государственные деятели в ближайшем окружении президента Зеленского, а также политические силы и бизнес-группы, которые заинтересованы в максимальной дискредитации нашего государства. Они хотят, чтобы лидеры западных государств, международные финансовые институты и инвесторы не имели желания сотрудничать с Украиной, поэтому не исключаю, что сознательно будут проталкивать идею акциза на "зеленую" энергетику и введение налогов на инвесторов, которые уже осуществили инвестиции в украинскую экономику", – подытожил Кушнирук.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности для производителей тока из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.