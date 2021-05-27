Депутатам предлагают заблокировать акциз на зеленую энергию в налоговом законопроекте

Введение акцизного сбора на генерацию тока из ВИЭ нелогично и противоречит законодательству, отмечают производители

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Народные депутаты Украины должны исключить из законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс норму, которой правительство пытается ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине.

Об этом заявил операционный директор компании Elementum Energy Александр Подпругин, указав, что такое решение нелогично и противоречит действующему законодательству, сообщает "Главком".

"Это точно нелогичное решение. Оно противоречит на 100% меморандуму, который был подписан год назад. Дополнительное бремя на производителей зеленой энергетики, который точно выбивается из режима нормального сотрудничества государства и инвесторов", – сказал Подпругин.

Он подчеркнул, что введение акцизного сбора в условиях многомиллиардных долгов за уже произведенную зеленую энергию углубит кризис в отрасли и остановит развитие возобновляемой энергетики в Украине.

"Введение акцизного сбора абсолютно незаконно. Законодательство об альтернативной энергетике четко говорит, что должны существовать те правила игры, которые существовали на момент инвестиций, на момент принятия решения об инвестициях. Мы считаем, что внутри жизненного цикла проектов нельзя менять правила игры", – добавил топ-мендежер.

В то же время он отметил, что в случае введения акцизного сбора инвесторы используют это как дополнительный аргумент в международных арбитражах против Украины, поскольку это является нарушением прав и гарантий, которые предоставляло государство инвесторам.

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Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее при обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" пожаловались в Секретариат Энергетического сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на зеленую энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.