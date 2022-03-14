Деньги беженцам: какие государства выплачивают помощь украинцам

На какие выплаты рассчитывать беженцам из Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По данным ООН, с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины более 2,5 млн украинцев вынуждены были уехать за границу. Среди европейских стран наиболее популярна Польша и другие соседние государства.

"Сегодня" разобрались, какие из этих стран выплачивают единовременную финансовую помощь украинским беженцам.

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Польша

Мы уже писали о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи беженцам. В нем, в частности, говорится, что украинцы, которые эвакуировались в Польшу, смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых (2028 грн) на человека.

Кроме того, закон определяет сроки, на которые украинцы могут ехать в государство. По законным основаниям находиться на территории Польши можно в течение 18 месяцев. После этого можно подать заявление и получить вид на жительство сроком до 3-х лет.

Кроме финансовой помощи, украинцы имеют право устроиться на работу по упрощенной процедуре и бесплатно получить медицинскую помощь. Украинские дети также могут ходить в польские школы.

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Чехия

Чешский парламент также принял закон, за которым закрепляются права и возможности украинцев, эвакуированных из Украины.

Соответственно, украинцы могут рассчитывать на выплаты в размере 5 тыс. чешских крон (около 6445 тыс. грн). Их будут выплачивать ежемесячно в течение полугода.

Эти средства предоставляются на основе специальной визы, так называемой визы толерантности. В первый месяц получения финансовая помощь начисляется автоматически.

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Если в течение полугода финансовое положение украинца не улучшится, он может подать заявку на еще 5 месяцев таких выплат.

Кроме того, срок регистрации для выезжающих в Чехию украинцев продлили с 3 дней до 30.

Словакия

Украинцы, прибывающие в Словакию и предъявляющие документы, подтверждающие статус беженцев, могут рассчитывать на выплаты. Для этого необходимо подать заявку.

В Министерстве труда, социальной политики и семьи Словацкой Республики объясняют:

Беженцы из Украины имеют право на основную помощь и помощь в том же размере и на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики. Единственным исключением является надбавка на ребенка на иждивении, которое распространяется на любого ребенка того возраста, в котором он в противном случае учился бы в школе, даже если он сейчас этого не делает.

Согласно положению о материальной помощи беженцы один раз в месяц могут получить следующие средства:

€68,80 (2227 грн) на человека;

€130,90 (4238 грн) на человека с детьми (от 1 до 4 детей);

€119,60 (3872 грн) на пару без детей;

€179 (5795 грн) на пару с детьми (от 1 до 4 детей);

€191,20 (6190 грн) лицо с более чем 4 детьми;

€241,30 (7812 грн) пара с более чем 4 детьми.

Как украинцам найти работу за границей

Некоторые европейские страны еще не выработали механизм материальной помощи беженцам из Украины. Большинство стран сейчас начинают предлагать трудоустройство по упрощенным процедурам.

Мы уже писали о том, что в Украине появилась платформа UA Talents, на уже размещено более 5 тыс. вакансий. Украинцы смогут найти вакансии как в технологическом секторе, так и в других направлениях, есть возможность дистанционной работы за границей, а также в Украине.

Также "Сегодня" рассказывали, как украинцам, проживающим в населенных пунктах, где ведутся самые активные боевые действия, получить 6,5 тыс. грн помощи от государства.

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