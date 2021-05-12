Дело ПриватБанка: подозреваемой отказались изменить меру пресечения

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Меру пресечения бывшей замглавы правления ПриватБанка Людмиле Шмальченко оставили без изменений. Шмальченко подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.
Такое решение приняла коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), сообщает Слово и дело.
"Апелляционную жалобу защитника подозреваемой Людмилы Шмальченко Пушкаря Олега Анатольевича на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о применении меры пресечения в виде залога – оставить без удовлетворения", – объявил суд.
Интересно, что залог в 50 млн гривен за Шмальченко уже был внесен.
Напомним, бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Владимир Яценко внес 52 млн грн залога и был освобожден из-под стражи. Он был задержан по делу о растрате 136 890 000 гривен.
Также по делу ПриватБанка проходят Александр Дубилет и начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина.
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