Дефицит в разгаре? Путинская ФСБ ударила воровством по санкциям Швейцарии

ФСБ решила нажиться, пока у него есть возможность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Всегда нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, в связи с войной в Украине. В ответ та отомстила им в своем стиле.

Как передает издание NZZ, агенты ФСБ обыскали помещение компании Audemars Piguet.

Реклама

Силовики решили изъять швейцарские часы на миллионы франков. Основанием для этого стало якобы нарушение на таможне.

В Швейцарии убеждены, что это была месть за санкции. Речь идет о замораживании активов подсанкционных олигархов из России на 5,75 миллиарда франков.

Кроме того, швейцарцы решили запретить экспорт товаров роскоши в страну, в том числе часов Audemars Piguet, и услуг для российской энергетики. Также не будут покупать русский чугун и сталь.

Реклама

Санкции против России

Недавно к мировым санкциям против страны-агрессора присоединилась и Япония. Три самых больших японских банка не будут осуществлять долларовые операции и переводы с российским Сбербанком.

Канада также ввела новый пакет санкций против 160 чиновников РФ. Страна запретила экспортировать ряд российских технологий.

На днях самолет российского олигарха не пустили в Европу. Александр Варшавский владеет компанией "Авилон", которая снабжает машины российским силовиком. Самолет не смог приземлиться в Латвии и вынужден был лететь в Стамбул.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что Великобритания внесла в санкционный список дочь главы МИД РФ Лаврова Полину Полякову. В то же время президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20.