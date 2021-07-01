Дефицит топлива на "Укрзализныце" – ошибка руководства, но они ничего не комментируют, – нардеп

По информации главы временной следственной комиссии по УЗ, из-за отсутствия топлива выведены в резерв уже 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов

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Устраивая топливный кризис, руководство "Укрзализныци" издевается над людьми, бюджетом и страной. Так в своем телеграмм-канале глава временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина описала дефицит дизтоплива, из-за которого УЗ уже остановила более сотни поездов по всей стране, пишет "Главком".

"Создается впечатление, что руководство "Укрзализныци" преднамеренно издевается над людьми, бюджетом и страной. После кондиционеров очередной факап – резкий дефицит топлива. Как снег зимой для руководства Киева, так и запасы топлива для руководства "УЗ", похоже, – полная неожиданность", – написала она.

По ее информации, из-за отсутствия топлива выведены в резерв уже 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов.

"На складах всего 772 тонны – это сутки работы железной дороги. Такие сбои в работе наносят ущерб компании в размере 8 млн грн за сутки, не считая компенсаций за задержку грузов", – посчитала Гришина.

Также она выразила удивление, что до сих пор нет никаких официальных сообщений по поводу причин критической ситуации и принятых мер от руководства компании, в частности, от членов набсовета и и.о. главы УЗ Ивана Юрика, и призвала их прояснить ситуацию, "если у них есть информация".

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Напомним, движение товарных поездов "Укрзализныци" оказалось под угрозой полной остановки из-за дефицита дизтоплива. Как сказано в письме главы департамента управления движением железной дороги Александра Ткаченко, если ситуация с топливом не изменится, железнодорожному движению Ивано-Франковской, Ровенской дирекций Львовского регионального филиала грозит полная остановка.

Это уже не первый топливный кризис в компании. Предыдущий случился 19 апреля, вскоре после назначения и.о. главы УЗ Ивана Юрика. В тот раз компания "Анвитрейд" отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. Через пару дней Юрик отрапортовал, что кризиса удалось избежать, поскольку компания провела экстренную закупку топлива. Позже, впрочем, оказалось, что УЗ закупила дизель у все той же компании "Анвитрейд", только дороже на 3 тыс. грн/тонна. То есть вместо того, чтобы засудить компанию, приведшую компанию к кризису, Юрик подарил им новый контракт по более высоким ценам.

Напомним, после увольнения Владимира Жмака конкурс на главу правления "Укрзализныци" так не был объявлен. В связи с этим и.о. главы остается Иван Юрик. Аналогичная ситуация со скандальным наблюдательным советом компании, полномочия членов которого по непонятным причинам продлены еще на 3 месяца.

Чистый убыток АО "Укрзализныця" составил 1,7 млрд грн по итогу первого квартала 2021 года.