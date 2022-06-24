Дефицит газа и низкая температура – каким будет отопительный сезон 2022/2023

Украинцев предупредили о самом сложном отопительном сезоне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев постоянно предупреждают, что отопительный сезон 2022/2023 будет самым сложным на их памяти.

"Сегодня" обратились к экспертам и узнали, что ждет нас этой зимой.

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Итак, руководитель Минрегиона Алексей Чернышев предупредил, что мы должны отвыкнуть жить с открытыми окнами зимой.

"Тарифы на тепло не изменятся. Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18 -20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", – сказал он.

Кроме этого, следует быть готовыми к тому, что из-за войны появились серьезные инфраструктурные проблемы – во многие дома будет сложно подать тепло или газ из-за разрушенных сетей.

"Я не исключаю, что для экономии газа, украинские школы, вузы и детские сады этой зимой будут работать онлайн. А в многоквартирных домах будет не 22-24 градуса, как мы привыкли в прошлые годы, а 17-19 градусов", – предупреждает глава Союза. потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Попенко рассказывает, что в этом году и Украина, и ЕС будут чувствовать определенный дефицит газа, так что готовиться к холодам нужно уже сейчас.

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"Сегодня" ранее писали, что будет с теми, кто не платит за коммуналку во время войны, и рассказывали, сколько голубого топлива Украине нужно докупить.