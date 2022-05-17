Дефицит бензина в Украине зацепил всю Европу – что ждет мировой рынок топлива

Украина перестраивает рынок топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за агрессии Российской Федерации и боевых действий в Украине была уничтожена вся довоенная инфраструктура поставки топлива. Быстро найти новые пути для импорта бензина в больших объемах затруднительно, поэтому из-за логистики мы почувствовали дефицит.

Теперь, чтобы в Украине было горючее, нужно перестроить всю европейскую систему перевозок нефтепродуктов. О том, почему так произошло, редакция "Сегодня" пообщалась с экспертом рынка горючего, директором консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куюном.

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Купить горючее можно, привезти его сложно

Украина может покупать бензин в Европе, и это делает. Однако сложность состоит в том, что не хватает путей и мощностей его доставить.

Куюн объяснил, что Европа не была готова к такому великому клиенту, как Украина. С этого рынка никто никогда не поставлял горючее в нашу страну, а значит, и не была налажена транспортная инфраструктура. Соответственно, участники рынка горючего вкладывали ресурсы в работающие транспортные пути.

"Конечно, если это направление не работает, то его никто не поддерживает, и перебрасывает все свободные мощности на работающие маршруты. Сейчас появляемся мы и говорим "нам нужно много и очень быстро". Соответственно – ступор. Никто не возьмет с работающего направления локомотив и цистерну на Украину, потому что есть долгосрочные контракты, все работает годами, и теперь нужно все перестраивать", – рассказал эксперт.

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Украина перестраивает рынок Европы

Куюн подчеркнул, что наше государство теперь меняет наработанные системы и строит новые пути. И это касается не только европейского рынка, но и рынка всего мира.

Ускорить процесс перестройки может и нефтяное эмбарго против России. Если Европа примет решение о полном отказе от российских нефтепродуктов, нефтяные потоки потекут в новых направлениях, и это будет означать большое перераспределение.

"Поэтому Украина делает такие вещи, которые никто никогда не делал. Это очень непросто, но потенциально это возможно", – заметил Куюн.

Когда в Украине исчезнет дефицит топлива

Ранее "Сегодня" писали, что Сергей Куюн не советует ждать быстрого развития событий, ведь для европейцев кризис горючего – это даже больший шок, чем для украинцев.

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Основная причина в том, что Европа сама импортозависима, и многие страны, например Польша, будут в первую очередь думать о своем потребителе.

Также проблема в том, что почти 90% наших бензовозов не готовы к выезду за границу, где требования к техническому, экологическому и безопасному состоянию автомобиля значительно строже. Также есть немало бюрократии с украинской стороны – лицензии, сертификаты, сложности с водителями, которые нужно найти, обеспечить документами на выезд в Европу и т.д.

Проблем с горючим сейчас много, однако основная – найти способ привезти его в страну.

"Надеюсь, что до конца мая можно ожидать, что дефицит немного погаснет. Он не исчезнет, но хотя бы в основных сетях появится горючее, и лимиты будут не 5-10 литров, а 20-30 литров", – спрогнозировал Куюн.

Ранее "Сегодня" писали про актуальные цены на горючее в разных сетях украинских заправок. Также мы рассказывали о большой поставке горючего в Украину до конца мая, и как она повлияет на дефицит.