Дания заблокировала строительство "Северного потока – 2"

В Вашингтон едет команда переговорщиков Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода "Северный поток 2" на территории страны.

Об этом сообщает Biznes Alert.

"Я сожалею об этом решени", – прокомментировал ситуацию заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

Реклама

Читайте также: Прибыль от "Северного потока – 2" пойдет на ракеты и танки РФ – посол Польши в Украине

Как известно, длина наземного участка газопровода "Северный поток 2" на территории Дании составляет примерно 210 км.

Ранее Россия заявила, что рассчитывает запустить газопровод до конца 2021 года. На данный момент достроить осталось около 100 километров.