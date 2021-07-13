Фраза "Дамы и господа" ушла в прошлое. Lufthansa изменила приветствие для пассажиров

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Немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа" и от его английского варианта – "леди и джентльмены" и перейдет на гендерно-нейтральные фразы.
Об этом сообщает издание Die Welt.
Как сообщил представитель Lufthansa, теперь сотрудники будут обращаться к клиентам со словами "Привет", "Добрый вечер" или просто "Добро пожаловать на борт".
Нейтральные обращения будут использовать все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group:
- Austrian;
- Swiss;
- Eurowings;
- Brussels Airlines.
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Эти правила не будут ограничиваться только пассажирами, но и будут касаться всей группы Lufthansa.
В компании отмечают, что процесс перехода на гендерно-нейтральный язык займет определенное время.
Ранее в Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту.
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