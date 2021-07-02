Цифра дня. Украинцы за месяц купили 8,8 тыс. новых авто

В июне украинцы купили почти девять тысяч новых автомобилей, это на 21% больше, чем в прошлом году

Спрос на авто в Украине растет / Фото: Unsplash

Июнь подогрел спрос на рынке новых легковых автомобилей. За месяц украинцы купили 8,8 тыс. новых авто, это на 21% больше, чем в прошлом году. Это почти на 36% больше июньского результата доковидного 2019 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Наиболее популярной маркой июня стала Toyota (год назад была Renault). Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1296 проданных авто.

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Таким образом, относительно прошлого года эта японская марка улучшила свой июньский результат почти на четверть.

Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.

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