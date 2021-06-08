Цифра дня. Производство авто в Украине выросло в 8 раз

Сборка Skoda на заводе "Еврокар" / Фото: Getty Images
В Украине произвели 1004 единицы автомобильного транспорта в течение мая 2021 года. Это почти в 8 раз больше, чем было в карантинном мае прошлого года, и на 4% превышает показатель апреля-2021. Из общего количества собранных машин – 944 легковые. В прошлом году за тот же месяц в стране выпустили всего 84 легковушки.
Производство авто в Украине выросло в 8 раз
Об этом сообщили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
В мае также произвели 7 коммерческих авто (микроавтобусы и грузовики). Это в 3,5 раза больше результата апреля-2021, но на 42% меньше, чем в мая-2020.
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В целом с января по конец мая 2021 года украинский автопром выпустил:
- 3538 легковых авто (на заводах "Еврокар" и ЗАЗ, который возобновил производство);
- 242 автобуса;
- 15 коммерческих автомобилей.
Напомним, за 2020 год Украина потратила на импорт автотранспорта более 4,2 млрд долларов. Всего в страну ввезли 531,4 тыс. автомобилей и автобусов. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия.
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