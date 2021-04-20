Цифра дня. Нацбанк вольет в госбюджет почти вдвое меньше, чем заработал за год

По итогам 2020 года прибыль Национального банка Украины составляет 40,7 млрд грн, из них 24,43 млрд НБУ перечислит в государственный бюджет-2021.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, государство получит на 2 млрд грн больше, чем Национальный банк ожидал, когда подавал в прошлом году прогнозную сумму для закладки в бюджет 2021 года. НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Минфином.
Ранее прогнозировались, что Национальный банк перечислит в Госбюджет-2021 прибыль в 22,63 млрд грн. Остальная часть прибыли (16,3 млрд грн) будет направлена на увеличение общих резервов центробанка, которые, согласно требованиям Закона о Национальном банке Украины, должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка.
Напомним, в сентябре 2019-го НБУ перечислил в госбюджет почти 64,9 млрд грн, что было на 17,3 млрд грн больше, чем предусматривал закон о госбюджете Украины на 2019 год.
А в 2017-м госбюджет получил от Нацбанка 45 млрд грн.
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