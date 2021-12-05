"Чтобы зимой были свет и тепло": ДТЭК привез в Украину второй из семи кораблей с углем из США

Судно прибыло в порт "Южный" 5 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня
Компания ДТЭК Энерго поставила в Украину второе из семи законтрактованных судов с углем типа Panamax (Панамакс) из Америки. Общий объем второй поставки составляет 66 тыс. тонн угля.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Энерго.
В компании отметили, что судно прибыло в Украину несмотря на "крайне сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках".
"В ближайшие дни оно пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды. Мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для того, чтобы в этих сложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон", – отметили в ДТЭК Энерго.
Когда будут следующие поставки
В компании ожидают, что в декабре в Украину прибудут еще три суда класса "Панамакс" с углем, зафрахтованным для нужд собственной генерации.
Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет почти 470 тыс. тонн.
В ДТЭК Энерго также отметили, что на сегодня общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил свыше 0,9 млн тонн, и продолжаются переговоры о дополнительных объемах топлива.
Первая поставка была 20 ноября
Тогда судно класса "Панамакс" причалило в порту "Южный" и привезло 60,5 тыс. тонн угля. Сообщалось, что уголь предназначен для нужд государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго", длительно испытывающих острый дефицит топлива.
"Кстати, мы не в первый раз поддерживаем государственную генерацию и стабильность украинской энергосистемы. В октябре экстренно отгрузили "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" около 50 тыс. т собственного угля", – сообщили в компании.
Первую поставку угля полностью разгрузили в порту "Южный" 24 ноября.
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