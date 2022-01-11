Что изменится для водителей в 2022 году – шесть главных нововведений

Правила для автомобилистов будут новые / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев в 2022 году предусмотрены нововведения. Среди них новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр.

"Сегодня" собрали все, что важно знать водителям.

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Штрафы для водителей

Украинцев ждут новые штрафы. Им придется заплатить 425 гривень за езду без прав, а если у украинца нет водительского удостоверения, то ему придется заплатить 3400 гривень штрафа. За повторное нарушение (езда без разрешения) придется заплатить уже 20,4 тыс. гривень.

Если украинец управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то должен заплатить 17 тысяч гривень штрафа, а еще его на год лишат прав.

Повторная пьяная езда наказывается уже штрафом 34 тысяч гривень и лишением права управлять транспортным средством сроком на три года.

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Подорожание б/у автомобилей

На вторичном рынке в 2022 году вырастут цены на транспорт. Эксперты прогнозируют подорожание на 15-20%. Они это объясняют высоким спросом и нехваткой новых автомобилей, для сборки которых необходимы специальные микросхемы.

"Я не думаю, что будет безумное подорожание. Все будет зависеть от того, как дистрибьюторы новых машин, импортеры "вырулят" в 2022 год. Сейчас прогнозы такие неутешительные, пессимистичные, что у них будут ограничены очень квоты, очень мало машин. Соответственно, люди будут новые машины долго ждать – дефицит будет продолжаться, усугубляться. И тогда может быть рост цены. Я думаю, в пределах 5-10%, не больше", – рассказал "Сегодня" автоэксперт Александр Товстоног.

Процент подорожания может быть больше на супердефицитные модели, ожидаемые в Украине.

Улучшение камер фиксации нарушений ПДД

С 1 января камеры фиксируют остановку на полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проезд на запрещающий сигнал светофора и езду по встречной полосе.

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На украинских дорогах, до конца 2021 года, должны работать 270 камер фиксации нарушений ПДД.

Новые правила получения водительского удостоверения

Для украинцев изменили правила получения водительского удостоверения, поскольку страна переходит на европейские стандарты.

Теперь для успешного прохождения экзамена нужно 63 часа теоретических занятий вместо 100. А гражданам будут меньше выделять часов на подготовку.

Налоги на авто

Если украинец владеет автомобилем, который выпустили менее чем пять лет назад и цена которого превышает 2,5 млн гривен, то ему придется ежегодно платить 25 тысяч гривень налога.

Изменения закона привели к тому, что облагаются не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.

Обязательный техосмотр

В сентябре станет обязательным техосмотр. Все авто должны соответствовать европейскому законодательству не только по техническим, а и по экологическим нормам. Это может стать проблемой для "евроблях". Поскольку многие водители завезли в Украину авто, которые запрещены для эксплуатации на территории Европы.

Техосмотр станет обязательным для легковых и грузовых автомобилей, а также для прицепов.

В стране еще в прошлом году, с 12 ноября, появились новые диагностические станции для техосмотра. Теперь патрульные могут остановить для проверки любой транспорт, который эксплуатируется для получения прибыли. Речь идет о грузовиках и пассажирском транспорте.

Такие авто должны соответствовать нескольким утвержденным стандартам:

состояние фар;

состояние протектора шин;

анализ выбросов выхлопных газов;

коэффициент дымности "дизелей";

уровень шума, который издает транспортное средство;

определение состояния рулевого управления.

Ранее мы сообщали, что в сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации автомобилей. Теперь в любом городе Украины можно поставить авто на учет и получить номера к нему.

Напомним, что в Украине снизился спрос на так называемые "евробляхи" и возросла заинтересованность в автомобилях из США.