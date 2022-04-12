Черные обменники наживаются на украинцах: что происходит с долларом в "подполье"

Что происходит с долларом на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке в Украине продолжает расти с каждым днем, обменники подняли планку и 12 апреля.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Сайт: Курс Украины

Средний курс продажи на черном рынке по состоянию на 12 апреля составил 32,46 грн/долл, а курс покупки – 32,06 грн/долл.

Самый низкий курс продажи доллара среди предложений – 32,1 – 32,3 грн, а верхняя планка доходит до 34 гривен.

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Ситуация выглядит так:

Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов в комментарии "Сегодня" напомнил, что Украина получила грант в размере 120 млн евро от Европейской комиссии.

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Эти деньги направят в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

По словам эксперта, это поможет частично нивелировать негативный эффект от "скрытой" эмиссии гривни.

Также Гойлов рассказал, что Минфин провел очередной аукцион по размещению "военных" ОВГЗ и в бюджет удалось привлечь 5,58 млрд грн.

"На наличном валютном рынке курсы евро и доллара США стабилизировались. Согласно данным регулятора видно, что население в прошлом месяце больше продавало иностранных валют, чем покупало", – рассказывает аналитик.

Эксперт заявил, что положительное сальдо (разница между объемами продажи и покупки) составило 350 млн долларов.

Однако не стоит забывать, что "скрытая" эмиссия все еще продолжается из-за возросших соцвыплат на фоне падения доходов госбюджета, что приведет к ускорению инфляции в начале осени.

Причиной девальвации гривни может стать сокращение объемов поступлений иностранных валют из-за падения экспорта.

"Сегодня" также писали, какой в Украине курс евро и злотого и рассказывали, когда Нацбанк разморозит официальный курс доллара.