Чернобыльская катастрофа породила инженерное чудо – чем уникален новый саркофаг на ЧАЭС

Детали для укрытия в Украину везли морем, хотя специальную сталь, из которой сделан купол, произвели именно у нас

Чернобыльская катастрофа, которую в ее 35-ю годовщину вспоминает Украина и весь мир, стала прародительницей настоящего инженерного чуда. Для ворот в ад, которыми стало место аварии на Чернобыльской АЭС, понадобилось укрытие из тысяч и тысяч тонн металлоконструкций. Новый объект "Укрытие", который возвели международные компании – самая большая в мире передвижная стальная конструкция. Саркофаг в 3,5 раза тяжелее Эйфелевой башни, может вместить в себя стадион "Стад де Франс" или Статую Свободы.

И это не просто крыша, а двухслойная система с внутренним микроклиматом. Детали для нее исследовали в лабораториях и везли в Украину по морю. Об уникальных характеристиках "Укрытия-2" узнал корреспондент "Сегодня" Николай Антофийчук.

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Щит из железобетона, построенный в спешке после аварии, должен был защищать ЧАЭС не менее тридцати лет. Но разгоряченные радиационные руины начали прожигать его уже через десять лет.

"Когда я в 1998 году была на этой крыше, там был тонкий слой жести и дыры, которые прокорозировали за 12 лет. Поэтому было ясно, что этот старый объект "Укрытие" не простоял бы предполагаемое количество лет", – рассказала начальница отдела безопасности объекта "Укрытие" (1997-1998 гг.) Ольга Кошарная.

Поэтому понадобились совершенно новые решения. В ноябре 1997 года по инициативе Большой семерки был создан Чернобыльский фонд "Укрытие". Средства, распорядителем которых был Европейский банк реконструкции и развития, поступали со всего мира. Победителем конкурса проектов стал французский консорциум Novarka.

Среди прочего, там утвердили требования к материалу "Укрытия". Этот материал подготовили на мариупольской "Азовстали" Рината Ахметова. В Припять особая сталь попала через завод в Италии – там толстые бруски превратили в плоские листы. Они были погружены на 18 кораблей, а после этого на 2500 грузовиков, которые доставили 36 тыс. тонн элементов арки в Чернобыль.

"Сталь проверяли ультразвуком, ее химический состав – современный. Был сертифицирован каждый лист стали, это было настоящим вызовом", – делится впечатлениями директор Metinvest Europe Роберто Ре.

Менеджер другого итальянского предприятия – Cimolai – Федерико Тоси называет свою работу над деталями арки "Чернобыльским проектом". Тоси разрабатывал и контролировал технологию возведения укрытия.

"Мы изготовили 10 тысяч труб, применяли пресс в 60 тысяч тонн", – рассказывает Тоси.

Всего в проекте задействовали более 10 тыс. работников из почти 30 стран мира.

После монтажа "Укрытия" условия работы вахтенных в Чернобыльской зоне стали относительно безопасными. Положительное влияние на окружающую среду сложно переоценить – всего за полгода саркофаг уменьшил радиационное поле снаружи в 10 раз. А изнутри теперь нужно выкачивать в пять раз меньше зараженной воды.

Но это только полдела, напоминает Кошарная. Следующий шаг – демонтаж руин и обеззараживание под аркой. И это дело пока что стоит на месте. Но это уже не так страшно – инженеры и металлурги отвоевали для нас немало времени. На этот раз, говорят, не 10 лет, а век.

Напомним, новый безопасный конфайнмент (укрытие) на ЧАЭС ввели в эксплуатацию 10 июля 2019 года.