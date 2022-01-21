Через "Дію" пенсионеру могут отказать в получении субсидии — эксперт

Субсидии в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине может стартовать аналогичная "єПідтримці" программа — "єСубсидія" с выплатами на карту.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, такая инициатива поможет верифицировать каждого получателя субсидии, а предназначена она будет исключительно для оплаты коммунальных услуг.

Что делать пенсионерам?

В настоящее время действительно многие пенсионеры не имеют смартфонов, с помощью которых смогли бы пользоваться приложением "Дія".

По словам политолога, эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, людей очень раздражает, что они не могут использовать эти технологии. Об этом он заявил в эфире телеканала UkrLive.

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"Мы помним, как хотели людей перевести из почты получать пенсии на банковские отделения, и уже была волна возмущений. Так что говорить об этих смартфонах...", – говорит Коробкин.

Также эксперт отметил, что в случае внедрения этой программы, если пенсионер получит на свою карточку какую-то сумму, например, от родственников, то "Дія" это сразу зафиксирует, что может стать причиной лишения пенсионера субсидии.

"У больших чиновников есть большие суммы и большие доходы, и не всегда их декларируют, а если пенсионер какой-то получит небольшую сумму на свою карточку, возможно даже от родственников, то завтра это будет видно в "Дії" и станет причиной того, чтобы ему, например, отказать в субсидии", – заметил эксперт.

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По словам Коробкина, это станет еще одним механизмом, чтобы больше следить за доходами людей.

Как не остаться без субсидии

Во время оформление субсидиипомехой может стать наличие задолженности больше чем за три месяца. Если задолженность достигает более 20 необлагаемых минимумов, то начисления вам прекратят.

Если есть задолженность, граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Проверить это можно в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому можно самостоятельно найти необходимую информацию.

Ранее мы сообщали, как в "Дії" подать заявку на субсидию. Сделать это можно только через ПК-версию сайта.

Также мы информировали, что в Офисе президента выдвинули инициативу введения в Украине талонов на еду для самых уязвимых слоев населения.