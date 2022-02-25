Чехия прекратит выдачу виз гражданам России, однако есть исключения

Чехия приостановила выдачу виз россиянам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чехия перестанет выдавать россиянам временное разрешение на проживание и приостановит прием заявлений на получение визы гражданами России во всех посольствах.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала 25 февраля.

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Меры направлены в ответ на военное вторжение России в Украину.

"Чехия приостанавливает выдачу гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Исключения будут составлять только те случаи, когда визы и виды на жительство необходимы по гуманитарным соображениям", – заявил он.

По сообщению министра внутренних дел Чехии, украинцам продлят краткосрочные виды на жительство. По подсчетам чешских властей, такая мера будет касаться 60 000 граждан Украины, находящихся в Чехии с видами на жительство.

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Ранее аналогичные решения приняли власти Литвы и Латвии. Они также прекратили выдачу виз россиянам в знак солидарности с Украиной.

Польша закрывает небо для российских самолетов

Российские самолеты не смогут совершать полеты в воздушном пространстве Польши. Власти страны ввели такие ограничения в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Это значит, что российские самолеты не смогут:

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взлетать из польских аэропортов;

приземляться в Польше;

летать над Польшей в транзитном режиме.

Ранее мы также сообщали о том, как санкции от США повлияли на российские банки.

Также мы писали, что Германия готова отказаться от российского газа из-за войны в Украине.