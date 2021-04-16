Цены на нефть взлетели до максимума за месяц

Мировые цены на нефть продолжили рост, который начался на фоне новых прогнозов ОПЕК. Ускорение ему придали статистические данные о состоянии экономики США. Цена Brent уже превысила 67 долларов за баррель. Этого не происходило с середины марта.
Как свидетельствуют данные Investing, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:33 по киевскому времени составила 69,07 доллара за баррель. Это на 0,13 доллара (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 63,49 доллара за баррель, на 0,03 доллара (0,05%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
Так, в США количество новых заявок на пособие по безработице упало до минимума с начала пандемии, а темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы. Это позволило инвесторам на рынке нефти рассчитывать на рост спроса на черное золото.
Напомним, ранее в ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в апреле. Уровень сокращения добычи сохранится для всех стран альянса, кроме Казахстана и России. Это уже приводило к росту цен на нефть до максимумов с января 2020 года.
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