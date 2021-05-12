Цены на нефть подскочили до рекорда с марта

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Мировые цены на нефть поднялись выше 69 долларов за баррель марки Brent. Это максимум с середины марта. Причиной подорожания нефти стали ожидания рынка, что остановка трубопровода в США приведет к снижению производства в этой стране. Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство – у них просто нет имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции.

Как свидетельствуют данные Investing, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 по киевскому времени составила 69,42 доллара за баррель. Это на 0,87 доллара (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 66,19 доллара за баррель, на 0,91 доллара (1,39%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

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Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут падение нефтяных запасов на 4,1 млн баррелей, пишет Интерфакс.

Colonial Pipeline рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Напомним, трубопровод в США остановился 7 апреля в результате хакерской атаки. Это самое масштабное нападение на нефтяную инфраструктуру после того, как дроны в 2019 году атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.