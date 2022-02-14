Цены на газ в Европе резко рванули вверх — кто в этом виноват

Цены на газ бьют рекорды / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов выросли на 10-14%. Сейчас они составляют около 1000 долл. за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Одной из возможных причин столь резкого роста называют распространение слухов о войне России с Украиной.

Да, цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 долл, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы — 904,7 доллара. Однако затем темпы роста снизились, котировки в 9:12 по киевскому времени достигли ценового минимума 983,2 дол. Это выше на 10,1%.

Когда подешевеет газ?

В зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии утверждается, что на дешевое голубое топливо в 2022 году надеяться не стоит. Газ подешевеет только в 2023 году.

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Несмотря на эти прогнозы цены продолжают расти.

ЕС сокращает запасы газа

Запасы газа в ПХГ Евросоюза в январе 2022 упали ниже 40%, а расход голубого топлива из хранилищ в это же время на треть больше, чем за последние пять лет.

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Чтобы сократить расходы на дорогостоящий импорт, европейцы решили все равно использовать собственные запасы.

Но, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз уже разработал план действий на тот случай, если Россия прекратит поставки газа в регион.

Раньше мы рассказывали, почему Украине грозит дефицит газа, и кто украинцев ставит в неловкое положение.

Мы также писали, что Польша и Украина договорились о строительстве общего газопровода. Это поможет нарастить объемы поставляемого на восток газа.